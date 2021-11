Esquilino, i vigili del fuoco verificano la stabilità di un palazzo: evacuate 5 famiglie e chiusi due negozi

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti all'Esquilino, per verificare la stabilità di un palazzo in via Giolitti, all'altezza del civico 137. Il primo sopralluogo, iniziato questa mattina alla 10, ha visto impegnata la squadra 1A di via Genova con l'ausilio della AS1 sta ancora effettuando un sopralluogo per verifica statica dell'edificio.

Al momento, sono state evacuate in via precauzionale cinque famiglie residenti nel palazzo e chiuse due attività commerciali sottostanti la porzione di edificio sotto indagine. Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1 e la polizia locale di Roma Capitale.