Danni strutturali alla palazzina: evacuate 17 persone

Evidenti danni strutturali alla palazzina. Questo quanto accertato dai vigili del fuoco di Palestrina intervenuti nella mattinata di venerdì in via della Pace a Cave, in provincia di Roma, per dissesto statico di un edificio.

A seguito della verifica effettuata dai pompieri all’interno dell'immobile di tre piani fuori terra, composto da 5 appartamenti totali, sono stati rilevati evidenti danni strutturali. Con l’ausilio della polizia locale si è provveduto ad evacuare le famiglie residenti del comune dei Monti Prenestini.

Il comune di Cave provvederà all’assegnazione provvisoria di alloggi per i 5 nuclei familiari - 17 persone totali - allontanate dalle proprie abitazioni.