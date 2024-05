Si getta sotto le auto in transito a centro strada, poi si scaglia contro i carabinieri

Ha creato il panico bloccando le auto al centro della strada. Un pomeriggio movimentato andato in scena all'Eur. L'uomo - in evidente stato di alterazione - ha invaso la carreggiata intralciando la circolazione stradale in viale Città d’Europa, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità.

Diverse le chiamate giunte al 112 che hanno portato i carabinieri della stazione Roma Torrino Nord a intervenire sul posto. Alla vista dei militari, però, l’uomo, identificato in un 52enne argentino, ha iniziato a inveire nei loro confronti per poi spintonarli violentemente.

È stato fermato e affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per una valutazione psichiatrica. Il 52enne è stato denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.