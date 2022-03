Giallo all'Eur, uomo trovato morto in casa

È giallo sulla morte di un uomo di 76 anni trovato senza vita nel suo appartamento in via dell’Arte, all’Eur. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Esposizione, intervenuti su richiesta di una parente che da una decina di giorni non aveva più notizie dell’uomo. Al loro arrivo i pompieri hanno avuto conferma che dall’interno dell’appartamento non provenivano rumori e hanno forzato la porta per entrare. Una volta dentro hanno scoperto il corpo ormai senza vita del 76enne disteso nel corridoio d’ingresso.

Sul posto è intervenuta quindi la polizia scientifica. Dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza e nulla nell’appartamento lasciava pensare ad un’aggressione, ma le indagini sono in corso. L'autopsia dovrà accertare quando l'uomo è deceduto e che cosa l'abbia ucciso.

I vicini hanno confermato che erano effettivamente 10 giorni che non dava notizie né era stato avvistato nel palazzo, riferendo di non essersi preoccupati perché il pensionato, molto preoccupato per il contagio da coronavirus, negli ultimi tempi usciva sempre meno.