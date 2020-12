Roma, assembramenti all'Eur: 3000 ragazzi in fuga all'arrivo dei carabinieri

Non si sono viste le scene del Pincio, ma anche all'Eur sono stati tanti i ragazzi che si sono assembrati. Segnalati circa tremila ragazzi radunati in tre zone diverse del quartiere, abitualmente luoghi di ritrovo della movida.

Secondo quanto si è appreso dai carabinieri che sono intervenuti, erano circa 500 le persone in viale Europa, circa 1500 nella vicina piazza Santi Pietro e Paolo e altri mille al Quadrato della Concordia.

All'arrivo dei militari dell'Arma i ragazzi assembrati in strada si sono dispersi dandosi alla fuga. Anche in questo caso non è escluso che alla base dell'assembramento possa esserci stata una rissa.