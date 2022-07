Il medico romano morto durante una gita sulle Dolomiti

Tragedia in montagna sulle Dolomiti, dove ha perso la vita Eugenio Glorialanza, medico 68enne di Roma precipitato da un sentiero del monte Lagazuoi, dopo essere inciampato. Inutili i soccorsi del soccorso alpino di Cortina arrivati in zona in elicottero. Sbarcati soccorritore ed equipe medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Eugenio Glorialanza nel pomeriggio di sabato 9 luglio, si trovava in vacanza con la moglie e si stava dirigendo all'ingresso a monte delle Gallerie dove passa il sentiero che porta alla sommità dell'anticima del Lagazuoi. Laureato in medicina all'università La Sapienza di Roma, era diventato dirigente del reparto di anestesia all'ospedale Bambino Gesù.

Poi il lavoro da anestetista in diverse cliniche romane. La salma di Eugenio Glorialanza è stata recuperata con l'elicottero e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche la guardia di finanza di Cortina.