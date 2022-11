Prima il selfie imperiale vista Colosseo, poi le estorsioni: arrestati tre centurioni

Prima il selfie imperiale con vista Colosseo, poi le estorsioni. Denaro ottenuto con la forza, le minacce e le intimidazioni. A finire in manette tre uomini, vestiti da gladiatori e centurioni. Nonostante la loro attività di procacciamento di turisti a cui far pagare le foto ricordo con sfondo l'anfiteatro Flavio o il Foro Romano sia illegale dal 2019 - quando il regolamento di polizia urbana approvato in assemblea capitolina ne ha vietato l'attività a pagamento - i tre romani non solo non avevano smesso di pretendere 40 euro dal visitatore di turno per l'autoscatto, ma avevano cominciato ad estorcergli denaro.

Le denunce dei turisti

Sono stati gli agenti del commissariato Celio di polizia, nei mesi di agosto e settembre 2022, a ricevere le denunce di turisti stranieri ai quali erano stati estorti fino a 500 euro. Identico il modus operandi raccontato: degli uomini vestiti da gladiatore/centurione, dopo aver invitato le vittime a farsi una foto con loro nella storica cornice dell’anfiteatro Flavio, pretendevano, anche con violenze e minacce, un pagamento in contanti.

Il turista circondato

In particolare, un turista del nord Italia ha denunciato di essersi sentito chiedere 40 euro per la “classica” foto; al suo rifiuto, 2 dei 3 odierni indagati, dopo averlo bloccato e circondato, con la minaccia di picchiarlo, gli avrebbero estorto 150 euro.

Costretto a prelevare al bancomat

In un altro episodio, i 3 indagati avrebbero attirato l'attenzione di un turista irlandese e, dopo aver scattato il selfie, avrebbero preteso il pagamento della foto. Al rifiuto della vittima, che rispondeva di non avere soldi, lo avrebbero costretto ad andare al bancomat più vicino, circondato e spintonato. La vittima ritirava e consegnava la somma di 200 euro. I 3, non soddisfatti, l’avrebbero indotta ad andare di nuovo al bancomat e prelevare altri 50 euro.

Centurioni in manette

Attraverso la conoscenza del territorio, con l’indispensabile aiuto della polizia scientifica e sotto il coordinamento della procura di Roma, gli investigatori sono riusciti ad identificare i 3 uomini e a raccogliere una serie di riscontri grazie ai quali la stessa procura ha chiesto ed ottenuto dal gip del tribunale di Roma una misura cautelare a carico di tutti gli indagati. I tre sono gravemente indiziati del reato di estorsione in relazione ad una antecedente rapina.

La misura è stata eseguita nei giorni scorsi dagli stessi agenti del commissariato Celio: per 2 degli indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari mentre, per il terzo indagato, in mancanza di un luogo idoneo dove svolgere la medesima misura, è stata disposta la traduzione in carcere.