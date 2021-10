Si fingono componenti del clan Spada per estorcere oltre 100.000 euro alla vittima

Messaggi vocali e scritti, telefonate, incontri di persona tutti con l'obiettivo di minacciare e porre in uno stato di sottomissione la vittima e potergli così estorcere denaro. Per incutere più paura i due criminali si fingevano ora componenti del clan Spada, ora legati alle famiglie Casamonica o Di Silvio. A smascherarli il coraggio della vittima che, esasperata, ha denunciato tutto alla polizia che, accertata l'attività criminale, ha provveduto all'arresto dei due uomini.

I due dovranno rispondere di estorsione ed hanno subito anche il sequestro preventivo di due autovetture, di un motociclo e di un conto corrente postale, tutti ritenuti proventi dell’illecita attività delittuosa.

Le indagini sono partite a maggio 2021 dalle denunce di un dipendente del Parlamento, vittima di ripetute richieste estorsive. Secondo quanto accertato, la vittima aveva ricevuto una serie ininterrotta di richieste di denaro e minacce che le avevano provocato uno stato di totale sottomissione. così era stata costretta a cedere alle intimidazioni e a corrispondere, a più riprese, somme di denaro per un totale di 107.788 euro.

Gli indagati avevano rivolto personalmente chiare e gravi minacce di morte alla persona offesa, anche mediante l’utilizzo di armi, nonché di incendiare l’abitazione della stessa.

Nella denuncia la vittima ha presentato tutti i numerosi messaggi ricevuti, anche vocali. I legami tra gli indagati sono stati individuati dagli agenti, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, e accurate indagini, dalle quali è emerso che sono stati arrestati insieme in flagranza e, in altre due circostanze, denunciati in stato di libertà.

È stato, inoltre, accertato che uno degli indagati, oltre ad avere subito condanne per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, si trovava, altresì, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni.