Esquilino, perseguita per mesi un anziano in cura al cim estorcendogli dei soldi

Non solo si approfittava di un anziano in cura presso un centro di igiene mentale ma lo perseguitava ogni giorno per estorcergli dei soldi. Una pratica interrotta dai carabinieri della stazione di Roma piazza Dante che, nella mattinata di giovedì 8 settembre, hanno fermato un giovane gravemente indiziato del resto di estorsione aggravata in concorso.

Estorsione quotidiana

I militari avevano appreso di un 72enne romano che, da svariati mesi, era sotto ricatto da parte di due individui. Questi, con cadenza quotidiana, lo minacciavano chiedendogli dei soldi. Una preda scelta con cura visto che l’anziano è in cura presso un centro di igiene mentale. Un soggetto fragile, quindi, divenuto bersaglio dei malviventi. Appresa questa notizia, i carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione proprio sotto l’abitazione della vittima.

L’arresto

La mattina, poco prima delle 8, i militari hanno notato l'anziano uscire dal palazzo dove vive in via Turati, nel quartiere Esquilino, a pochi passi dalla stazione Termini. Il pensionato è stato subito bloccato da un 25enne che, con minacce e violenza, lo costringeva a consegnarli del denaro. L’estorsore aveva chiesto all’anziano 100 euro, cifra della quale il 72enne, però, non disponeva. L’uomo, allora, ha consegnato al malvivente 20 euro, ovvero tutto quello che aveva in tasca.

A quel punto sono intervenuti i militari bloccando il 25enne, un senza fissa dimora romano con precedenti, identificando anche una donna che era rimasta seduta poco distante e sulla quale sono in corso ancora indagini. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla vittima. Difficile, per ora, quantificare quanti soldi stiano stati sottratti alla vittima e quanto siano durate, di preciso, le angherie. Tutti dettagli che verranno analizzati nei prossimi giorni.