Chiama il numero dello smartphone rubato e scatta l'estorsione: "Cento euro per riaverlo"

Un classico "cavallo di ritorno" per riavere indietro lo smartphone rubato. Succede a San Basilio dove gli investigatori del IV distretto di polizia hanno arrestato un cittadino italiano di 36 anni per tentata estorsione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con un altro soggetto.

La vittima, dopo aver subito il furto del cellulare, ha chiamato la propria utenza telefonica. Ha risposto un uomo che, in cambio della restituzione dello stesso, ha richiesto la consegna di 100 euro. La vittima ha quindi contattato le forze dell’ordine.

I poliziotti, dopo un'intensa attività di osservazione, hanno bloccato l’uomo nel punto concordato per la restituzione del telefono, in zona Prenestina. A quel punto l'estorsore ha tentato la fuga. Ne è scaturita una colluttazione, terminata con la messa in sicurezza dell’uomo da parte degli agenti. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno del telefono in possesso del reo la sim di proprietà del denunciante. Procedono le ricerche del secondo uomo.

L’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Roma e, nei confronti dello stesso, è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora.

Rapina al minimarket a San Basilio

Sempre i poliziotti del IV distretto San Basilio hanno arrestato un 32enne italiano per il reato di rapina. L’autore, dopo essere entrato in un negozio bengalese di via del Casale di San Basilio, pretendeva di acquistare una bottiglia di birra al costo di 1 euro. Ne è scaturita una colluttazione con il titolare. L’uomo si è dato alla fuga ma, poco dopo, è stato bloccato dagli agenti. L’arresto è stato convalidato dal Gip.