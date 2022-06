Il "pizzo" chiesto agli imprenditori per rinnovare l'affitto e restare nel centro commerciale

La tecnica era chiara: chiedere ai negozianti che avevano il contratto in locazione in scadenza un "pizzo" tra i 20 e i 50 mila euro, per evitare che mancati rinnovi d'affitto all'interno del centro commerciale del quadrante sud di Roma. Una manovra estorsiva che il responsabile e i dipendenti di una società incaricata dalla proprietà del centro - totalmente estraneo alla vicenda - avevano messo in pratica ai danni degli esercenti. Quattro le vittime accertare, una invece l'estorsione tentata non andata a termine. Vittime che gesticono bar, negozio di abbigliamento o tabacchi.

Fatti tutti riscontrati dalle indagini coordinate dalla procura di Roma, ed eseguire dai militari del comando provinciale della guardia di finanza della Capitale che hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di "conduzione di attività professionali alle dipendenze di imprese operanti nei settori della consulenza aziendale, imprenditoriale, amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale, affitto e gestione immobili" e del divieto di "esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi persona giuridica", per la durata di un anno, nei confronti di tre persone, allo stato gravemente indiziati, a vario titolo, di diverse condotte estorsive e di un tentativo di estorsione.

Il provvedimento cautelare personale è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale capitolino, su richiesta della Procura, al fine di impedire la reiterazione del reato. L'indagine, che è in una fase preliminare e quindi in attesa di giudizio definitivo, continuerà. Tutto è nato dalla denuncia di un imprenditore che ha raccontato come alcune persone gli avevano chiesto soldi per il rinnovo del contratto d'affitto prossimo alla scadente. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno così acquisito "gravi elementi indiziari".

Le richieste sarebbero provenute da persone che, all'epoca dei fatti, erano il responsabile e i dipendenti di una società incaricata dalla proprietà del centro commerciale di Roma sud di gestire l'affitto dei locali commerciali della struttura. Attraverso un collaudato modus operandi, avrebbero preteso, prospettando in caso contrario la conclusione del rapporto, ingenti somme di denaro non dovute tra i 20 e i 50 mila euro per far ottenere il rinnovo dei contratti. Gli importi richiesti sarebbero aumentati in occasione dei successi rinnovi.

Nel corso delle attività investigative, inoltre, uno dei tre indagati è stato fermato in tarda serata all'uscita dall'abitazione di un imprenditore che ha il negozio proprio nel centro commerciale, ed era stato trovato con oltre 49 mila euro in contanti che sono stati sequestrati.

Oltre alle misure interdittive, la procura ha inoltre disposto, in via d'urgenza, il sequestro preventivo dei beni (quote societarie e patrimonio aziendale di tre imprese, 8 unità immobiliari, 4 auto e disponibilità finanziarie) direttamente o indirettamente nella disponibilità di due degli indagati, che risultano sproporzionati alla luce dei redditi dichiarati. Beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.