Si fa prestare la moto dall'amico e poi lo minaccia con una roncola: "Se la rivuoi, devi pagarmi"

Ha prestato la moto a quello che credeva fosse un amico e che invece lo ha minacciato e tentato di estorcergli del denaro. A ricostruire quanto avvenuto ci hanno pensato i carabinieri di San Lorenzo e il pomeriggio del 4 ottobre, in via dei Volsci, hanno rintracciato un 42enne romano e hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Nello specifico, l'indagato, lo scorso 2 giugno si è fatto prestare una moto di grossa cilindrata da un amico, con il pretesto di provarla, ma poco dopo è ritornato a piedi e, sotto la minaccia di una roncola ha preteso la somma di 80 euro per la restituzione del veicolo, ottenendo il rifiuto dalla vittima che non ha esitato a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Dopo alcuni giorni, la vittima ha rinvenuto la moto in strada e ha allertato i militari che, a seguito di accertamenti sono risaliti all’identità del 42enne. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.