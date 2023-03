Estorce denaro al ristoratore e minaccia di incendiargli il locale

Si è presentato in serata presso un noto ristorante di Campagnano di Roma. In evidente stato di alterazione, ha iniziato a minacciare il gestore del locale pretendendo che gli consegnasse del denaro. Nonostante il fermo rifiuto opposto dalla vittima, l’uomo non ha desistito dai propri intenti, minacciando di bruciare il locale qualora non avesse ottemperato alla richiesta. Una estorsione costata il fermo all'uomo, un 33enne del luogo, poi arrestato dai carabinieri della locale stazione del comune della provincia romana.

Nel tentativo di evitare che il 33enne passasse dalle parole ai fatti la vittima ha consegnato all’uomo una somma di denaro che, sebbene esigua, è servita a placarne la violenza. Nel frattempo però il titolare del ristorante aveva avvertito i carabinieri dell’accaduto e i militari, intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccare il 33enne mentre cercava di allontanarsi con i soldi appena intascati e lo hanno arrestato.

In data 17 marzo l’uomo è stato giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Tivoli, che ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari.