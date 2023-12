"Hai rilanciato troppo, mi devi risarcire". L'asta immobiliare si trasforma in estorsione

"Hai rilanciato troppo l'offerta e mi hai fatto spendere tanti soldi. Ora mi devi risarcire o ti ammazzo". Questo il contenuto delle minacce che un anziano, un 72enne di Valmontone, ha rivolto a un commerciale, un titolare di un minimarket, un uomo del Bangladesh di 52 "colpevole" di aver partecipato a un'asta immobiliare. Sono stati un affronto quei rilanci secondo l'anziano che ha così preteso 20000 euro entro Natale come risarcimento del danno.

A ricostruire il caso sono stati i carabinieri che avevano ricevuto la denuncia del 52enne. Dalla ricostruzione è emerso che la vittima, nel luglio scorso, aveva partecipato a un'asta per un immobile, già di proprietà della famiglia del 72enne, il cui prezzo base di partenza era di circa 13.000 euro.

L'immobile è stato poi aggiudicato alla figlia del 72enne per 41.000 euro. Dopo la conclusione dell'asta, però, il pensionato non ci ha visto più. Per lui quel prezzo era troppo alto e la colpa era del 52enne del Bangladesh che gli aveva rovinato i piani rialzando l'asta. Così, diverse volte, avrebbe minacciato di morte la vittima pretendendo 20.000 euro entro Natale.

Non solo, prima dell'asta lo aveva anche minacciato non presentare offerte poiché l'appartamento era della sua famiglia e doveva riprenderselo, altrimenti lo avrebbe ammazzato. Spaventato, il 52enne bengalese a fine ottobre ha denunciato tutto ai carabinieri. Dopo un'indagine, la scorsa settimana il pensionato è stato messo agli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione.