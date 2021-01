"Se non mi ridai i soldi, ti taglio la gola": minaccia di morte il cugino per 100 euro

"Se non mi ridai i soldi, ti taglio la gola". Questa la minaccia di morte che un uomo ha intimato al cugino "colpevole" di non avergli restituito 100 euro. Succede ad Ostia dove la polizia ha arrestato il cugino violento per estorsione.

Nel dicembre scorso la vittima aveva chiesto un prestito di 100 euro al cugino per poter pagare alcune utenze. Le difficoltà economiche però non gli avevano consentito di restituire in breve tempo quanto ricevuto. Da quel momento l'altro, un romano di 47 anni, era diventato sempre più pressante fino ad attendere la vittima nell'androne del palazzo dove vive con la moglie.

In quell'occasione, con atteggiamento minaccioso gli aveva intimato la restituzione del denaro puntandogli alla gola la lama di un taglierino e minacciandolo di morte se all’indomani non gli avesse restituito i soldi. Spaventato, il malcapitato ha così deciso di recarsi al commissariato di Ostia per denunciare l'accaduto.

A quel punto, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, hanno organizzato con il denunciante un appuntamento per la restituzione del denaro e, durante l'incontro, dopo aver ripreso tutto con le telecamere, sono intervenuti bloccando l'estorsore.

Successivamente, presso il campeggio dove era domiciliato il 47enne è stato rinvenuto il taglierino utilizzato durante l'aggressione al cugino. L'uomo è stato arrestato per estorsione e condotto presso la Casa Circondariale di Velletri.