La storia del commerciante di Ostia Antica in crisi economica per il Covid e vittima di un 'cravattaro'

Ad inizio anno il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Antonio Mura, è stato facile profeta: "L'usura continua ad essere uno dei fenomeni criminali tipici, e perciò più diffusi, della Capitale", ed in questo contesto, la crisi economica legata al Covid ha giocato un ruolo importante.

Proprio in questo scenario arriva dal municipio del mare di Roma, territorio dove i 'cravattari' proliferano, si è scritta la vicenda di un uomo, commerciante di Ostia Antica, che per sfuggire ai debiti e alla crisi della sua impresa, colpita dai mancati incassi dovuti alle regole stringenti per contenere il contagio da Coronavirus, ha dovuto provare tutte le strade. Anche quelle tortuose, le più buie.

Quelle che, quando le prendi, ti catapultano in un tunnel senza uscita, quella - appunto - dei 'cravattari'. Suo aguzzino un 60enne romano che non si è fatto scrupoli nel picchiare e minacciare di morte la sua "preda".

A ricostruire i fatti, durati per oltre un anno, sono stati gli agenti della polizia di Stato del X Distretto coadiuvati dalla Guardia di Finanza di Ostia e coordinati dalla Procura di Roma. Un lavoro di squadra arrivato a dama oggi, quando è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti del sessantenne romano, perché "gravemente indiziato dei delitti di usura e tentata estorsione, con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di persona in stato di bisogno", questa l'accusa mossa dagli inquirenti.

Tutto è iniziato quando il commerciante di Ostia Antica, ad inizio 2020, ha iniziato a non gestire più i suoi problemi economici. Il lavoro non dava i suoi frutti, a marzo la crisi era ormai già difficile da arginare e anche gli istituti bancari a cui si era rivolto per aprire nuove linee di credito, gli avevano rifiutato strade alternative. Non vedendo più soluzioni, tramite amicizie in comune, l'uomo ha contattato un altro commerciante, sempre di Ostia Antica, per avere un prestito. Un uomo che, come spiega la Questura, alla vittima era noto come "persona solita a sovvenzionare economicamente aziende e/o persone in difficoltà economiche".

È da qui che, secondo quanto appurato, sarebbe iniziato l'incubo. A seguito di un prestito iniziale di 40.000 euro, il commerciante 60enne ora indagato aveva richiesto la restituzione di oltre 50 mila euro, costringendo la vittima a restituire il denaro con interessi del 25% imposti, hanno spiegato gli inquirenti. Non solo.

Le continue richieste usurarie di "carattere estorsivo", sono state condite con minacce di morte e di violenze fisiche ampiamente documentate, anche grazie ad una una costante attività di sorveglianza che ha consentito di documentare e registrare gli incontri che avvenivano tra la vittima e il presunto usuraio.

Tra le minacce più inquietanti, quella che il 60enne avrebbe spezzato le mani e le braccia alla sua vittima se non avesse saldato il debito. Parole che, in alcuni casi, si sono trasformate anche in fatti. Nel corso di uno degli incontri, secondo quanto rivelato dalla polizia, l'usurato è stato "colpito con violenza la volto, riportando lesioni personali in particolare un trauma facciale e un trauma cranico". Un incubo durato per oltre un anno con le indagini iniziate e ora chiuse, grazie al coraggio della vittima che ha denunciato tutto.

"Le indagini costituiscono la conferma alla diffusione del fenomeno usurario nel circondario di Roma, diffusosi ancor più rapidamente a seguito della pandemia e della conseguente crisi economica di diversi operatori commerciali e della necessità della denuncia della vittima per potere identificare gli autori dell'odioso delitto di usura", hanno spiegato gli inquirenti dopo aver eseguito oggi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.