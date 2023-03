Il coraggio dell'intermediario immobiliare che ha fatto arrestare un Casamonica per estorsione

Non si è fatto intimorire del cognome, quello pesante dei Casamonica, e nonostante le pressioni e le minacce subite si è rivolto ai carabinieri di Tor Bella Monaca e al nucleo operativo di Frascati denunciato che Guerino, omonimo di uno dei capi della famiglia sinti ma pur sempre un Casamonica, gli stava estorcendo del denaro. Tutto figlio di una compravendita di un immobile finita male.

La storia nasce quando alcuni componenti di Casamonica si erano rivolti all'intermediario immobiliare, un romano, per comprare un immobile. L'acquisto non va a buon fine e così la famiglia pretende un risarcimento da diecimila euro. Un cifra che la vittima, per mesi, è stata costretta a pagare, sia in contanti che con bonifici bancari.

Stanco di essere vittima dei Casamonica, l'uomo si è rivolto ai carabinieri che hanno verificato la sua versione dei fatti e organizzato un incontro trappola con Guerino Casamonica. Il 9 marzo, la vittima e l'indagato si sono incontrati all'esterno di un bar in zona Cinecittà dove di solito avvenivano la consegna delle tranche da 500 euro.

Questa volta, però, erano presenti anche i carabinieri di Tor Bella Monaca che hanno seguito tutto lo scambio passo per passo e sono immediatamente intervenuti bloccando il 36enne. Guerino Casamonica è stato condotto in carcere dove il gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.