Botte e minacce per un prestito: ‘strozzino’ arrestato ai Castelli

Botte e minacce per farsi restituire un prestito di poche centinaia di euro “lievitati” sino tremila: un uomo di 31 anni residenti ai Castelli Romani è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di estorsione al termine di un’indagine durata circa tre mesi.

A indagare sono stati i poliziotti del commissariato di Genzano. La vittima è un uomo che lo scorso 17 novembre era stato aggredito e portato in ospedale con una ferita alla testa, medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. In quell’occasione aveva raccontato di avere ricevuto del denaro in prestito dal 31enne, e che nel corso del tempo le richieste di restituzione erano diventate sempre più pressanti e violente, accompagnate da minacce e pestaggi.

I poliziotti avevano quindi avviato le indagini e nei giorni scorsi è scattata la trappola. La vittima ha dato appuntamento al suo aguzzino con la scusa di restituirgli il denaro, e sul luogo dello scambio sono arrivati i poliziotti. Il 31enne è stato trovato in possesso di 400 euro, di cui 300 in banconote corrispondenti a quelle precedentemente fotocopiate per la consegna. L’uomo è stata arrestato e dopo la convalida sono scattati i domiciliari con il braccialetto elettronico.