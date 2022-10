Banda di giovani scarica due estintori nel corridoio della metro C

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, alla fermata della metro C di Torre Maura in via Walter Tobagi. Un gruppo di ragazzi ha scaricato due estintori nel corridoio di accesso alla metropolitana e, subito dopo, sono fuggiti. Le persone spaventate hanno chiamato il 112. Sul posto i carabinieri. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori dell'atto vandalico.