Spruzza estintore in discoteca e semina il panico in pista

Momenti di tensione venerdì sera alla storica discoteca Piper di Roma, dove un ragazzo di 20 anni ha afferrato uno degli estintori che si trovavano all'interno del locale e lo ha attivato in direzione di chi era in pista. Un attimo di esaltazione stava per costare caro.

Tutti i presenti nella discoteca hanno corso verso le uscite per abbandonare quello spazio contaminato. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Sul posto i carabinieri che hanno identificato e denunciato il giovane che aveva 'sparato' della polvere bianca sulla folla.