Raffica di controlli all'Esquilino, sanzionati affittacamere e b&b abusivi

Tornano i turisti a Roma, e le forze dell’ordine aumentano i controlli contro l’abusivismo delle strutture ricettive.

Nelle giornate di venerdì e di sabato i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con il rinforzo dei colleghi delle compagnie dei Parioli, Montesacro, Casilina e nucleo radiomobile hanno pattugliato la zona dell’Esquilino aiutati dal nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e del VII Reggimento “Trentino Alto Adige”, passando al setaccio le strade e i vicoli compresi tra piazza Manfredo Fanti, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Dante.

Il bilancio è stato di 4 denunce e due sanzioni da 3.300 euro staccate ai gestori due attività ricettive, un affittacamere e un b&b, entrambi risultati abusivi poiché sprovvisti dell’autorizzazione per esercitare, che non avevano neppure comunicato le generalità dei clienti all’autorità come previsto dalla normativa.

I carabinieri hanno poi denunciato un 34enne del Senegal che, nel corso di un controllo in via Giolitti, è stato trovato in possesso di 32 schede sim risultate intestate a cittadini del Bangladesh, di cui non ha saputo fornire giustificazioni circa la provenienza e il possesso.

Un 30enne della Guinea è stato invece denunciato perché si è rifiutato di fornire le proprie generalità nel corso di una verifica. Complessivamente nel corso dell’operazione i carabinieri hanno controllato 150 persone, 40 veicoli e 10 esercizi commerciali.