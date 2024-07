Esquilino, rubano vestiti e prodotti cosmetici: presi dopo inseguimento

Lo scorso pomeriggio, in un negozio in via Gioberti, nel quartiere Esquilino, due cittadini peruviani di 31 e 54 anni, sono stati fermati dal personale di vigilanza mentre tentavano di lasciare il negozio con addosso alcune magliette rubate e prodotti cosmetici, del valore complessivo di 280 euro, a cui erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio.

L'addetto alla sicurezza, dopo averli fermati, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Dante che hanno identificato i due soggetti, restituito la merce al negozio e poi li hanno condotti in caserma.

Per loro è scattato l'arresto perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso mentre, per il 54enne è scattata anche la denuncia alla Procura poiché è stato trovato in possesso di una carta di credito appartenente ad altra persona.