Pusher e ladro: deruba la ragazza che lo ospita in casa

Pusher e ladro. Un 29enne maliano è stato infatti arrestato per rapina e spaccio sostanze stupefacenti in via Napoleone III. A lui sono arrivati gli agenti di polizia. Il giovane è stato trovato in possesso, insieme ad un 26enne originario della Costa D'Avorio, di 55 grammi di eroina, 280 euro in contanti, alcune dosi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Gli accertamenti successivi hanno permesso agli agenti di appurare che il 29enne aveva appena rapinato, rubandole un braccialetto, la proprietaria dell’appartamento che l'aveva ospitato alcuni giorni.

Arrestati, i due giovani sono stati messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il 26enne dovrà rispondere di detenzione e spaccio, il 29enne anche di rapina, danneggiamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.