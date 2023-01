Reagisce alla rapina e viene pestato in strada

Il 26 dicembre scorso è stato pestato in strada da due uomini. Dopo settimane de indagini, i poliziotti hanno ricostruito quanto avvenuto. La sera di Santo Stefano gli agenti erano intervenuti in via Gioberti, a seguito di segnalazione di una rapina a danno di un passante. Contattata immediatamente la vittima, un uomo indiano di 42 anni, aveva raccontato di essere stato avvicinato da due uomini nord africani che, con uno stratagemma, avevano cercato di sfilargli il portafogli contenente 570 euro e la carta bancoposta.

Accortosi di quanto stava accadendo, l'uomo aveva tentato di sfuggire ai malintenzionati che, dopo averlo fatto cadere a terra lo avevano picchiato, colpendolo con pugni sul volto. Impossessatisi della refurtiva, i due erano riusciti a fuggire dal luogo della rapina, facendo perdere le proprie tracce.

A seguito delle indagini e all'estrapolazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti il 9 gennaio scorso, sono riusciti a rintracciare gli autori della rapina: due giovani di 20 e 19 anni.

Sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari di Roma, il 20enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, mentre per il 19enne è stata disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.