Esquilino, operatore Ama minacciato e aggredito finisce all'ospedale

Ancora un'aggressione ai danni di operatori Ama. Dopo l'episodio del Tufello, il fatto si è verificato intorno alle 23 di venerdì 27 ottobre in zona Esquilino.

Operatore Ama aggredito all'Esquilino

Si era fermato per una breve pausa all'interno di un locale pubblico in via Santa Croce in Gerusalemme, quando è stato prima minacciato e poi colpito al volto ripetutamente da uno sconosciuto. Vittima, un operatore dell'Ama, l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma. L'operatore ecologico aveva concluso i servizi programmati e prima di riprendere servizio fino a fine turno, si era concesso una pausa. Secondo il racconto dell'uomo, un individuo lo ha colpito più volte per poi dileguarsi.

Ferito alla testa

Soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, il dipendente della municipalizzata è stato portato all'ospedale San Giovanni, con una ferita alla fronte, per gli accertamenti del caso. Sul posto anche una pattuglia del commissariato Viminale, per raccogliere le testimonianze dei presenti.

La solidarietà del presidente Ama Daniele Pace

"Un atto di violenza gravissimo e inaccettabile ai danni di un nostro collega a cui va la solidarietà, totale e incondizionata, di tutta la comunità aziendale - ha detto il presidente di Ama, Daniele Pace - Non è purtroppo la prima volta che nostri operatori, che lavorano quotidianamente con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio, vengono fatti oggetto di aggressioni e intimidazioni. L'accaduto di ieri è particolarmente grave perché scaturito in una violenza fisica che ha causato conseguenze serie, ma fortunatamente non gravi. Il collega ha sporto denuncia e mi auguro che il responsabile venga al più presto rintracciato e assicurato alla giustizia".

Le minacce con pistola al Tufello

Il 25 ottobre sera, più o meno allo stesso orario, alcuni dipendenti Ama in servizio nel quartiere popolare del Tufello nel III municipio, erano stati minacciati da un uomo armato di pistola: "Andatevene via" aveva intimato lo sconosciuto. Sul caso, nessuna pista è esclusa, anche quella di un pusher che non ha gradito la presenza di "scocciatori" nei confini della sua piazza.

Il boicottaggio a due mezzi Ama

Lo stesso giorno due mezzi Ama sono stati danneggiati gravemente. Ignoti hanno tagliato i tubi di due squaletti parcheggiati a Città Giardino, su via Nomentana, all'altezza del civico 468, prima di entrare in servizio. Uno dei responsabili di Ama ha quindi raggiunto la stazione dei carabinieri di Città Giardino e presentato denuncia