“La fontanella non è tua”: lite a colpi d’accetta a Monti

Da banale discussione a lite a colpi d’accetta nel giro di pochi minuti. È successo qualche giorno fa in piazza San Pietro in Vincoli, nel rione Monti, protagonisti un cittadino indiano di 35 anni e un cittadino del Bangladesh di 38.

A impugnare l’accetta è stato il 35enne, che non l’ha fortunatamente rivolta contro il rivale, ma contro la sua auto, distruggendone i finestrini e accanendosi sulla carrozzeria. A scatenare il litigio tra i due, che già si conoscevano, l’uso della fontanella: il cittadino del Bangladesh è arrivato con la sua auto in piazza e si è diretto verso la fontanella, dove il 35enne stava osservando piccioni e gabbiani bere. Il primo ha chiesto di poter usare l’acqua per lavarsi le mani, e ne è nata una discussione degenerata in pugni e spintoni.

La situazione è definitivamente degenerata quando il 35enne ha estratto un’accetta da sotto la giacca e si è diretto verso la macchina del rivale, iniziando a menare colpi, il tutto in pieno giorno, intorno allo 9, davanti agli sguardi scioccati dei passanti. Qualcuno nel frattempo aveva chiamato la polizia, e all’arrivo delle volanti l’auto era ormai distrutta e l’accetta sparita. Il 35enne è stato denunciato per danneggiamento.