Esquilino, coppia di ladri in azione: martello frangi vetro per rubare nelle auto

Saccheggiavano, armati di martello, la auto in sosta. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante hanno arrestato una coppia, lui un 41enne di originario di Savona e lei una 31enne di nazionalità romena, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari, in transito in via Cappellini, hanno notato i due armeggiare accanto ad uno sportello di un'auto in sosta ed hanno deciso di intervenire. I Carabinieri hanno accertato che la coppia era riuscita a rubare alcuni oggetti dall'interno dell’abitacolo dopo aver mandato in frantumi il vetro di un finestrino con un martello frangi-vetro.