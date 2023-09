Esquilino, la distrazione costa caro e i manolesta ne approfittano

Manolesta ancora in azione nella zona dell'Esquilino. In piazza dei Cinquecento, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni poiché gravemente indiziato del reato di rapina. L'uomo, poco prima, ha strappato dal collo una catenina d'oro a un turista inglese, per poi darsi alla fuga, ma è stato rincorso e raggiunto da alcuni passanti, per poi essere bloccato e tratto in arresto dagli agenti del commissariato Viminale che pattugliavano la zona.

Poco dopo, invece, in via Farini i poliziotti hanno arrestato un uomo iracheno di 37 anni poiché gravemente indiziato del reato di furto. Gli agenti della polizia di Stato sono stati fermati da un uomo che ha riferito loro di essere stato derubato del suo cellulare mentre dormiva su una panchina. Una volta apprese le descrizioni del ladro, i poliziotti, grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti che vi gravitano, lo hanno immediatamente trovato e tratto in arresto.

I poliziotti del commissariato Esquilino, invece, hanno arrestato due donne di origini romene di 28 e 26 anni poiché gravemente indiziate del reato di furto. Le due hanno notato un uomo che stava effettuando un prelievo bancomat e, approfittando della sua distrazione, hanno asportato il suo portafogli per poi darsi alla fuga, ma non avevano fatto i conti con i poliziotti in borghese del commissariato Esquilino, che hanno assistito alla scena bloccandole immediatamente e traendole in arresto. Tutti gli arresti sono stati convalidati.