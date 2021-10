Esquilino, dopo aver consumato il rapporto aggredisce e rapina transessuale

Due arrsti in poche ore all'Esquilino. Due rapine, risolte dalla polizia di Stato che ha arrestato due uomini. Nel primo episodio, dovrà rispondere di rapina aggravata untunisino di 23 anni che, in via Principe Amedeo, dopo aver consumato un rapporto sessuale ha aggredito e rapinato un transessuale asportandogli la borsa. Bloccato immediatamente dagli agenti del Commissariato San Lorenzo, è stato assicurato alla giustizia.

In piazza dei Cinquecento, invece, gli investigatori del Commissariato Viminale hanno arrestato per rapina aggravata un palestinese di 33 anni che, dopo aver minacciato un passante con una bottiglia di vetro si era fatto consegnare il telefono cellulare.