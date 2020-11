Esquilino, controlli anti Covid: sequestrati mille chili di alimenti. Multe per 12000 euro

Nuovi blitz anti Covid di polizia locale e polizia di Stato all'Esquilino. All'esito dei 15 controlli amministrativi effettuati, 2 esercizi commerciali in via Giolitti sono stati sanzionati con una multa di 400 euro.

Al titolare di un negozio di via Emanuele Filiberto sono state elevate sanzioni per 3000 euro e sequestrati 78 Kg di prodotti alimentari, perché metteva in commercio alimenti priva di informazione per i consumatori finali.

Sono stati sequestrati poi 300 chili di alimenti e 7,5 chili in due differenti negozi in via Foscolo: ad entrambi i titolari sono state elevate sanzioni per 3000 euro, anche qui per l’assenza di tracciabilità e provenienza degli alimenti venduti.

Per uno dei due esercizi, la Asl ha disposto un provvedimento di chiusura a causa di 600 chili di alimenti surgelati, fra carne e pesce, rinvenuti all’interno di due freezer, tutti privi di etichettatura.

Per una donna infine, che vendeva in strada cibo etnico cotto, utilizzando la sua autovettura, è scattata la sanzione di 3000 euro. Alla stessa sono stati sequestrati anche 22 chili di cibo.

Al termine del servizio gli operatori hanno provveduto al trasporto e allo smaltimento di tutta la merce sequestrata, pari a oltre 1.000 chili.