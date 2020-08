Esquilino, nasconde un'arma in casa: nei guai una 22enne

Nascondeva, senza alcun permesso, un'arma in casa. Per questo motivo, dopo una indagine, i carabinieri di La Storta hanno arrestato una 22enne di nazionalità cinese per il reato di detenzione abusiva di arma.

L'attività investigativa, in zona Esquilino, ha permesso di rinvenire, al termine di una perquisizione a casa della donna, una pistola semiautomatica completa di munizionamento occultata all'interno di una borsa.

L'arma è risultata detenuta illegalmente e la 22enne non ha saputo fornire spiegazioni circa il suo possesso e informazioni sulla sua provenienza.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre l’arma è stata sequestrata per i successivi accertamenti.