Esquilino: anziano le offre un passaggio, lei lo rapina

È successo ieri in via Milazzo poco dopo le 15.30. La giovane è stata arrestata

Le aveva offerto un passaggio, ma lei lo ha rapinato rubandogli 200 euro. È la disavventura vissuta da un 77enne a Roma "colpevole" di aver fatto salire in macchina una ragazza di 38 anni di nazionalità romena, che stava camminando nei pressi della stazione Termini, in via Milazzo, intorno alle 15:30. L'intervento della Polizia ha permesso di scongiurare il furto permettendo così all'anziano di riavere i suoi soldi. La donna, arrestata, dovrà ora rispondere di "furto con destrezza".