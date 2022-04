Paura all'Esquilino, presa a pugni in testa da uno sconosciuto mentre è al cellulare

Tanta paura per una donna che stava parlando al telefono a pochi metri dalla stazione Termini. In via Daniele Manin, nel pomeriggio di ieri, è stata aggredita da uno sconosciuto che l'ha avvicinata colpendola a pugni in testa.

Una aggressione in pieno giorno avvenuta per un probabile tentativo di rapina. Il ragazzo che l'ha colpita, un 26enne marocchino, è stato bloccato dai carabinieri che sono intervenuti interrompendo l'azione violenta e, vinta la resistenza dell'aggressore lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.