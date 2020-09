Esquilino: accerchiato dal branco, colpito con un pugno e rapinato

Un 46enne bengalese, dipendente di un minimarket, è stato rapinato la notte scorsa da cinque ragazzi che hanno portato via una bottiglia di liquore.

E' accaduto in via Emanuele Filiberto a Roma, poco dopo la mezzanotte, e uno dei giovani rapinatori, stranieri, ha sferrato un pugno al 46enne. L'uomo ha riportato una lievissima ferita al labbro. I rapinatori sono fuggiti e sul posto è intervenuta la polizia di Esquilino. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.