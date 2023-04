Paura all'alba: esplode una villetta, poi l'incendio

Prima il boato, poi l’incendio. Paura all’alba di sabato a Nettuno per l’esplosione di una villetta in fase di ristrutturazione in via Lago Trasimeno, al civico 68, in cui è rimasto gravemente ferito un uomo di 58 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 5,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Anzio e di Nemi, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio ed estratto dalle macerie il 58enne, affidato ai mezzi del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso: le sue condiziono sono gravi.

Stando a quanto accertato dai carabinieri di Anzio, a loro volta presenti sul posto, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas. Nella villetta, messa sotto sequestro, era presente soltanto il 58enne, fratello del proprietario. Indagini sono ora in corso per capire che cosa abbia provocato la perdita.