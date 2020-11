Esplosione nella notte: banda del gas in fuga con la cassaforte del supermercato

Esplosione nella notte a Villanova, nel Comune di Guidonia Montecelio, dove una banda ha rubato la cassa esterna di un supermercato facendo poi perdere le proprie tracce. Il furto in un esercizio commerciale della catena Sacoph Gros.

Forte la deflagrazione avvertita da buona parte degli abitanti della popolosa frazione del Comune della Città dell'Aria. In particolare la banda è entrata in azione intorno alle 2:00 della notte fra domenica e lunedì al supermercato che si trova sulla via Maremmana Inferiore. Fatta esplodere la cassaforte mediante l'utilizzo di gas acetilene decine sono state le chiamate alle forze dell'ordine.

Intervenuti sul posto i carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno accertato l'avvenuto furto consumato. Danneggiata la sede dove era contenuta la cassa poi rubata nessuno è rimasto ferito. Da quantificare il bottino così come l'ammontare dei danni causati dall'esplosione. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Tivoli.