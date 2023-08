Esplosione a Fiumicino, distrutta veranda di un ristorante: l'ipotesi una bomba carta

Paura a Fiumicino per una esplosione che ha distrutto la veranda esterna di un ristorante all'altezza dell'Isola Sacra. I danni sarebbero stati causati intorno alle tre del mattino dell'8 agosto, dall'esplosione di un probabile ordigno rudimentale, la cui natura è da appurare. L'ipotesi è che in via Passo Buole, sia stata lanciata una bomba carta.

Il forte boato, come riportato da molti social di Fiumicino, è stato udito da molti residenti. A risultare danneggiata la veranda con vetri andati in frantumi, oltre ad assi di sostegno. Sul posto la polizia, gli artificieri, la polizia scientifica e due squadre dei vigili del fuoco. Le indagini sono in corso.