Fanno esplodere il postamat per rubare il denaro

Un boato nella notte ha svegliato gli abitanti della frazione di Carchitti, nel comune di Palestrina, alle porte di Roma. Dei ladri hanno fatto saltare il postamat che si trova in via Enrico Toti. Il tutto, sarebbe successo verso le 4 del mattino, ma da quello che si apprende dalla prime sommarie ricostruzioni il colpo non sarebbe riuscito in quanto l’apparecchio che rilascia il denaro è rimasto intatto.

L’eplosione, come riporta FrosinoneToday, ha coinvolto anche le vetrate dell’ufficio postale che sono andate in frantumi. in questa occasione sarebbe stato usato un ordigno rudimentale ma di fatto il nuovo sistema anti-intrusione installato dalle Poste avrebbe funzionato.

Sul posto sin dalle prime ore della mattina i carabinieri della Compagnia di Palestrina che stanno ricostruendo l’accaduto anche con l’aiuto delle telecamere di video-sorveglianza.