Esplode caldaia, danni in una palazzina in fase di ristrutturazione

Tanta paura nella zona di piazza Bologna per l'esplosione di una caldaia condominiale avvenuta ieri, alle 21, in via della Lega Lombarda. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Nessuna persona è rimasta ferita. In seguito all'accaduto sono rimasti danneggiati i tramezzi, le porte circostanti, il locale caldaia e i ponteggi esterni. L'edificio era in via di ristrutturazione. Il locale caldaia, posto in prossimità del sottoscala, è stato dichiarato inagibile.