Esplosione in un appartamento: crolla finestra e colpisce auto in sosta

Paura a Pomezia quando, intorno alle 13 di oggi 17 novembre, si è verificata una esplosione al quinto piano di una palazzina in via Ugo La Malfa. Nella deflagrazione una finestra si è staccata dall'appartamento precipitando e colpendo alcune auto parcheggiate. Da chiarire le cause dell'esplosione, presumibilmente dovuta a una bombola Gpl.

A quanto si apprende due persone hanno riportato lievi scottature e sono state medicate sul posto. Sul luogo dell'esplosione i vigili del fuoco di Pomezia, i carabinieri di Pomezia e il 118, per soccorrere i feriti.