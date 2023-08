Un ordigno artigianale è esploso a Ostia davanti alla caserma della finanza. Indagini in corso

Un boato ha rotto il silenzio della notte di lunedì sette agosto a Ostia. Un ordigno più potente di una bomba carta è esploso in via delle Fiamme Gialle, davanti a una delle quattro caserme della guardia di finanza presenti su quella strada. L'esplosione intorno alle 23, mentre diverse persone stavano ancora cenando nei ristoranti che affacciano su quella via.

Decine le chiamate al numero unico per le emergenze. Secondo quando si apprende, la bomba sarebbe stata piazzata sotto un'auto distruggendo la parte anteriore. Danni anche a una seconda vettura in zona. L'auto sotto la quale era stato posizionato l'esplosivo è di un incensurato che si trovava da amici a Ostia.

Non si esclude, quindi, che il bersaglio possa non essere lui. Non è scartata infatti l'ipotesi che l'ordigno sia stato posizionato in modo da destare sospetti su altre presunte vittime, facendo allo stesso tempo far arrivare il messaggio a chi avrebbe dovuto capirlo. Sul caso indaga la Guardia di Finanza. Nella notte una bomba carta è stata fatta esplodere a Fiumicino. I due eventi non sarebbero collegati.