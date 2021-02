Esplosione a Lunghezza: banda fa saltare il bancomat delle Poste, danni ingenti ed ufficio chiuso

Non solo supermercati. La banda del gas acetilene continua le sue scorribande criminali notturne in città a caccia di denaro contante da rubare. Soldi 'cash' disponibili nei bancomat e nelle casse continue non solo dei supermarket di Roma e provincia ma anche di uffici postali ed istituti bancari come a Lunghezza, dove i "soliti ignoti" hanno fatto esplodere il dispositivo Atm delle Poste, scappando però a mani vuote. A farne le spese gli uffici di largo Roccasicura, fortemente danneggiati ed impossibilitati ad aprire.

Diverse le telefonate al 112 arrivate alle 3:30 della notte fra il 31 gennaio e l'1 febbraio, ad indicare "una forte esplosione alle Poste di Lunghezza". A comunciare dell'accaduto i carabinieri della stazione di Settecamini anche la sala operativa di Poste Italiane, attiva h24 ed in contatto costante con le forze dell'ordine proprio per segnalare e scongiurare le sgradite "visite notturne".

Una allerta immediata che ha permesso ai militari dell'Arma di recarsi nel volgere di pochissimo tempo alle Poste di Lunghezza dove hanno accertato il tentato furto del dispositivo Atm, con la banda scappata a mani vuote. Ingenti i danni all'immobile delle Poste di largo Roccasicura, tanto da mettere fuori servizio gli uffici del quartiere del VI Municipio delle Torri. Sulle tracce della banda i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tivoli che indagano sull'accaduto.

A farne le spese gli utenti dell'ufficio preso di mira dalla banda, impossibilitato stamattina ad aprire regolarmente. "A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di Lunghezza - si legge in una nota - Poste Italiane comunica che già a partire da domani martedì 2 febbraio, nella sede di Castelverde di Lunghezza, in Via Massa San Giuliano, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela di Largo Roccasicura".

"Lo sportello sarà abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come il pagamento delle pensioni, le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio postale di Castelverde di Lunghezza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19:05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione della clientela - conclude l'avviso di Poste Italiane - anche la sede di Roma 182, in Viale F. Caltagirone 442, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19:05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35".