Esplosione a Roma: ordigno rudimentale contro la porta del bar

Esplosione nella notte a Roma. Un ordigno rudimentale è stato infatti lanciato contro la porta d'ingresso di un bar danneggiandolo. È accaduto a La Rustica. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Forte la deflagrazione, "un botto", come segnalato dai residenti allarmati una volta risvegliati dall'esplosione. Richiesto l'intervento al 112 in via della Rustica, nel quadrante nord est della Capitale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza e quelli del nucleo operativo della compagnia Montesacro.

Una volta davanti al bar i militari hanno trovato riscontro nella chiamata. Danneggiata la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale e annerita la facciata esterna della palazzina sotto alla quale si trova il locale, gli investigatori hanno trovato i resti di un ordigno rudimentale, un petardo o una bomba carta secondo le prime ipotesi.

Ascoltato il proprietario del bar a La Rustica sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi scientifici. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.