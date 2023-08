Incendio a Val Melaina, esplode un camper: le fiamme distruggono 11 tra auto e scooter e due appartamenti

Notte di paura nella zona di Villaggio Angelini, un complesso residenziale a Val Melaina dove un maxi incendio è scoppiato in strada coinvolgendo dodici mezzi, tra cui un camper e poi auto e scooter, con le fiamme che hanno raggiungo e avvolto due terrazzi di altrettanti appartamenti in via Ottorino Gentiloni, all'altezza del civico cinquantatré.

A svegliare i residenti è stato prima un boato, poi i bagliori e la puzza di bruciato che dalle due e trenta del mattino hanno circondato la strada. Sul posto il personale del 118, la polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco con otto squadre. Le fiamme, secondo quanto si è appreso, sono partite da un camper parcheggiato proprio in via Ottorino Gentiloni che è esploso e ha innescato l'incendio che ha coinvolto anche il palazzo.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la paura è stata tanta. Secondo quanto ricostruito in questa prima fase non è esclusa l'ipotesi dolosa. Qualcuno potrebbe aver innescato l'incendio dando fuoco al camper, da lì poi si è scatenato l'inferno con l'effetto domino con undici tra auto e scooter ridotti in macerie, così come le tende e gli arredi di due terrazzi condominiali al primo e al quarto piano.

La polizia locale di Roma Capitale ha sequestrato il camper. Gli agenti stanno anche gestendo insieme al Campidoglio una richiesta alloggiativa di una delle persone che risiedeva in una delle abitazioni. Le indagini sono in corso.