L'esplosione e poi l'incendio: notte di paura a Ostia. Feriti due fratelli

Una forte esplosione avvertita chiaramente in tutta la zona. Paura a Ostia, dove alla deflagrazione è poi seguito un incendio. A provocarlo una possibile fuga di gas. Feriti i due fratelli che si trovavano all'interno dell'appartamento al pian terreno.

Sono state numerose le chiamate al 112 a partire dalle 22:00 di mercoledì 4 ottobre. Al civico 21 di via Ferdinando Acton sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri di Ostia. Spente le fiamme, i due fratelli che si trovavano nell'appartamento - entrambi romani di 57 e 56 anni - sono rimasti feriti. Affidati alle cure delle ambulanze sono stati trasportati all'ospedale Grassi, ma non sarebbero in condizioni gravi.

Danneggiato in parte l'appartamento, così come il portone d'ingresso della palazzina di via Acton, nessun altro abitante dell'immobile è rimasto ferito.