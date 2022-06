Esplode bombola del gas: baracca distrutta da un incendio

Prima l'esplosione poi l'incendio. L'allarme è scattato lunedì mattina al Nuovo Salario dove lo scoppio di una bombola del gas ha poi dato vita ad un rogo. Ad essere distrutta dalle fiamme una baracca.

Numerose le chiamate arrivate al 112 da parte dei residenti del quartiere residenziale del III municipio Montesacro, allarmati da una forte deflagrazione avvertita chiaramente intorno alle 10:00 del 13 giugno in un'area incolta. In via Sarteano sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Nuovo Salario ed i volontari della protezione civile autorizzati dalla sala operativa della Regione Lazio.

Spento l'incendio, la baracca, utilizzata come riparo da alcuni senza fissa dimora, è andata distrutta. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.