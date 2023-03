Esplosione in un appartamento durante i lavori di ristrutturazione

Esplosione in un appartamento dei Castelli Romani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il boato giovedì mattina ha allarmato gli abitanti di Genzano di Roma, in cui è ancora vivo il ricordo della tragedia che nel 2018 portò alla morte di Alessandro Abbatini, rimasto gravemente ferito e poi morto in ospedale in seguito all'esplosione del condominio Margherita in piazza Buttaroni, sempre nel comune della provincia romana. A differenza di cinque anni fa però stamattina nessuno ha riportato conseguenze.

L'esplosione è stata avvertita intorno alle 9:30 del 2 marzo. Decine le chiamate al 112 da parte degli abitanti allarmati dalla deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Velletri con la squadra 27A e il Carro rilevamento radioattivo e chimico (Crrc). A essere interessata dallo scoppio un'abitazione al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Enrico De Nicola.

Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato il figlio del proprietario di casa. Ascoltato questi ha riferito che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione su una parete della casa. Messa all'interno della schiuma poliuretanica l'uomo si è però acceso una sigaretta. Poi la deflagrazione che ha fatto crollare la parete interna laterale della stanza. I tecnici sono ora a lavoro per verificare l'agibilità dell'immobile.

L'esplosione del condominio Margherita

Come detto proprio a Genzano di Roma nell'ottobre del 2018 si verificò un'altra esplosione provocata da una fuga di gas con conseguenze ben più gravi in piazza Buttaroni. Con diciotto famiglie evacuate a avere la peggio fu Alessandro Abbatini, detto "Schiccherò". Quarantesette anni, figlio di Bruno, ex giocatore dell'As Roma negli anni '60, Abbatini morì all'ospedale Sant'Eugenio dove era stato trasportato in condizioni disperate.