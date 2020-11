Esplosione nella notte: banda in fuga con la cassa continua del supermercato

Esplosione nella notte a Formello dove una banda ha rubato la cassa continua di un supermercato. Il furto si è consumato poco dopo le 2:00 al Pam in località Le Rughe, nel Comune alle porte di Roma.

In particolare la banda, dopo aver infranto la vetrata dell’esercizio commerciale che si trova in viale Africa, ha fatto esplodere la cassa continua probabilmente con del gas acetilene per poi fuggire con la stessa. Da quantificare il denaro rubato.

Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Le Rughe che indagano sull’accaduto assieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia e quelli della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia.