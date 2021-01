Esplosione in un supermercato Eurospin: ladri fanno saltare la cassa continua

Ha approfittato dei botti di Capodanno per celare la propria azione criminosa la banda che alla mezzanotte di ieri ha fatto saltare la cassa continua di un supermercato di Casal Selce, in via di Boccea 862. Un boato come detto celato dai botti, ma le cui conseguenze sono state quelle di un principio di incendio prontamente domato dai vigili del fuoco del gruppo Monte Mario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casalotti.

Lievi i danni materiali. Da capire, ed eventualmente quantificare, invece il danno economico e l'eventuale denaro presente all'interno della cassa del supermercato.