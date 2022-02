Esplosione nella notte: banda fa saltare in aria il bancomat

Esplosione nella notte a Colleferro dove una banda ha fatto saltare in aria il bancomat di un istituto di credito. La deflagrazione, avvenuta presumibilmente mediante del gas acetilene, nel cuore della notte in piazza Piero Gobetti, nel centro del comune della provincia sud di Roma. Lo scrive FrosinoneToday.

Un boato avvenuto intorno alle 2:40 della notte fra il 22 ed il 23 febbraio che ha risvegliato gli abitanti del quartiere. Decine le telefonate al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Colleferro che hanno messo in fuga i ladri prima che potessero caricare il dispositivo Atm appena divelto dalla sua sede.

In fuga su un'auto, con alcune migliaia di euro, i militari della compagnia colleferrina hanno cominciato da subito le ricerche della banda, riuscita per il momento a far perdere le proprie tracce. Con il denaro rubato ancora non quantificato, sul caso indagano i militari dell'arma della locale compagnia.

Ingenti i danni alla banca Monti Paschi Siena finita nel mirino della banda, con l'esplosione che ha danneggiato sia la vetrata che alcuni arredi interni dell'istituto di credito.

Un primo elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalla visione delle immagini di sicurezza della banca e degli esercizi commerciali vicini a piazza Gobetti.